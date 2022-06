Alpine: A Emmanuel Al Nawakil Direzione Vendite e Operazioni

Dal prossimo 1 luglio 2022 Emmanuel Al Nawakil entra a far parte della Marca Alpine come Direttore Vendite e Operazioni. Entra a far parte del Comitato di Direzione, riportando direttamente a Laurent Rossi, CEO di Alpine. In precedenza, Emmanuel Al Nawakil aveva ricoperto il ruolo di Direttore Programmazione Vendite e Prodotto per Volkswagen in India, dopo essere stato Responsabile Retail in Cina.

Con circa vent'anni di esperienza nell'industria automotive sui mercati internazionali nel settore vendite, rete e prodotto, Emmanuel Al Nawakil rafforza il team Alpine in un momento chiave della sua strategia di sviluppo delle vendite.

David Gendry, attualmente Direttore della Comunicazione Alpine, è nominato Direttore Comunicazione e Marketing Alpine a partire dall'1 luglio 2022. Rimane nel Comitato di Direzione della Marca diretto da Laurent Rossi, CEO di Alpine, e continua a riportare anche per la parte comunicazione a Christian Stein, Direttore Comunicazione Marche.

Cédric Journel, attualmente Direttore Vendite e Marketing, assumerà nuove funzioni all'interno del Gruppo.