Hugues Nouvel de la Flèche Pr Alfa, Fiat e Abarth in Francia

Hugues Nouvel de la Flèche è stato nominato da Stellantis nuovo responsabile delle relazioni stampa in Francia per le marche Alfa Romeo, Fiat e Abarth. Nella nuova posizione riporterà a Erika Louis-Roy direttore comunicazione e pubbliche relazioni di Stellantis France.

Laureato all'Istituto di studi politici di Tolosa e titolare di un master in diritto internazionale ed europeo, Hugues Nouvel de la Flèche ha trascorso tutta la sua carriera presso Automobiles Peugeot dove ha lavorato per 21 anni. Entrato nel 2000 come product manager di Peugeot Parc Alliance, nel 2006 è diventato assistant area manager per l'America Latina.

Nel 2010 è diventato market manager responsabile delle importazioni da Russia, Iran e Cina. Nel 2015 Hugues Nouvel de la Flèche è entrato a far parte del dipartimento comunicazione di Peugeot, dove - prima della nomina a responsabile delle relazioni stampa in Francia per le marche Alfa Romeo, Fiat e Abarth - coordinava la comunicazione internazionale.