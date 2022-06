Gruppo Locauto, Raffaella Lavazza nuova CEO

Dopo aver ricoperto la carica di vicepresidente del Gruppo Locauto dal 2015 ad oggi, Raffaella Tavazza, ne assume la carica di Chief Executive Officer.

Nella sua nuova veste, la manager, acquisisce la piena responsabilità nella gestione di tutte le aree di business del Gruppo tracciandone le linee guida operative, per lo sviluppo, dei prossimi anni. "Sono orgogliosa ed emozionata per questa nomina - ha commentato Raffaella Tavazza - che arriva dopo un lungo percorso interno, iniziato nel lontano 2005 e che mi ha visto crescere in azienda partendo dalla gestione dei rapporti con i clienti, per poi passare all'ambito commerciale, fino a questo importante riconoscimento". Guardando il futuro, nei piani della nuova CEO del Gruppo Locauto, c'è: l'innovazione tecnologica, una maggiore attenzione al cliente con una massima cura per i particolari e all'elemento umano che da sempre contraddistinguono il gruppo.

Raffaella Tavazza prende in mano un'azienda con oltre 75 filiali nei principali aeroporti, stazioni ferroviarie e centri cittadini in Italia.