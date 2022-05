Pininfarina: 4 nuovi consiglieri, nel board Lucia Morselli

L'assemblea degli azionisti della Pininfarina ha nominato tre nuovi consiglieri: Maria Giovanna Calloni, analista finanziaria per oltre 10 anni in Merrill Lynch a New York, Sara Dethridge, avvocato con cittadinanza australiana e italiana, oltre 15 anni di esperienza in studi legali leader a livello mondiale e Lucia Morselli, amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, già ArcelorMittal Italia.

E' stato anche nominato un nuovo consigliere non indipendente nella persona di Dilip Keshu, ceo del Gruppo Born (società entrata nel Gruppo Mahindra nel 2019). Il nuovo consiglio, che passa da 9 a 10 membri, rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Ne fanno parte: Silvio Pietro Angori, Manoj Bhat, Maria Giovanna Calloni, Sara Dethridge, Dilip Keshu, Jay Noah Itzkowitz, Sara Miglioli, Lucia Morselli, Paolo Pininfarina e Antony Michael Sheriff.