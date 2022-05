ZDK: Kurt-Christian Scheel nuovo segretario generale

Dopo un processo di selezione durato mesi, la potente Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) cioè l'associazione del commercio automobilistico tedesco ha indicato il nome del manager che dal prossimo primo gennaio 2023 prenderà il posto di Axel Koblitz. Quest'ultimo, che è alla guida della ZDK da 21 anni, da quella data andrà appunto in pensione.

Si tratta di Kurt-Christian Scheel, laureato in giurisprudenza di 54 anni, attualmente responsabile del Dipartimento di politica e diritto europeo dell'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (VDA) riportando direttamente al presidente della VDA Müller.

In precedenza, Scheel ha ricoperto incarichi dirigenziali sempre relativi alle relazioni istituzionali presso la Robert Bosch e la Federation of German Industries (BDI).