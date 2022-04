A Katemann comunicazione brand Volkswagen e Marche Volume

Giro di poltrone all'interno del Gruppo Volkswagen, dopo le diverse nomine che hanno interessato le prime linee di comando. Il precedente responsabile della comunicazione di Skoda, Jens Katemann, segue il suo precedente Ceo Thomas Schäfer ai piani alti di Wolfsburg e diventa il responsabile della comunicazione per il marchio Volkswagen Passenger Cars e per il Gruppo Marche di Volume, entrambi guidati da Schäfer.

Katemann - che era a capo della comunicazione di Skoda dal 2017 - ha studiato scienze sociali, politica economica e scienze dello sport presso la Westfälische Wilhelms-Universität Münster.

Dopo un tirocinio presso il gruppo editoriale Handelsblatt, ha iniziato la sua carriera professionale come giornalista presso Auto Motor und Sport. Dal 2006 al 2009 è stato capo dipartimento della rivista prima di assumere la carica di caporedattore di del periodico Auto Strassenverkehr. Tre anni dopo è diventato caporedattore di Auto Motor und Sport restando in quella posizione fino all'aprile 2017 quando è passato a Skoda Communications a Mladá Boleslav.

Da luglio la posizione di Katemann in Skoda sarà assegnata ad Ariane Kilian, dove arriva dal Gruppo Volkswagen. La Kilian, dopo aver completato la sua formazione presso la scuola di giornalismo di Colonia per la politica e l'economia e un tirocinio presso Burda Media, ha lavorato come redattrice e addetta stampa al Bundestag tedesco.

Nel 2007 la Kilian è entrata in Volkswagen con diversi incarichi manageriali nella comunicazione e relazioni esterne. E dal 2015 è stata responsabile della comunicazione presso Volkswagen Group Components passando poi nel 2021 al nuovo dipartimento Group Technology con ulteriori aree di responsabilità per batterie, ricariche ed energia.