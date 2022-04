Paolo Manfreddi alla guida dei mercati europei di Fca Bank

Paolo Manfreddi succede a Rolando D'Arco in qualità di nuovo Head of European Markets and Business Development. Riporterà direttamente a Giacomo Carelli, ceo del Gruppo Fca Bank. Manfreddi manterrà ad interim anche la sua attuale carica di ceo di Leasys Rent. Dal 2018 al 2020 ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'area Sales & Marketing in Fca Bank Italia. Laureato in Ingegneria gestionale, Paolo Manfreddi ha maturato un'esperienza ventennale nel settore automotive. Inizia la sua carriera nel 2002 come Sales Specialist, per poi arrivare nel 2003 in Fiat Groupe Automobiles, dove ricopre diversi ruoli come Sales Manager, fino al 2012 quando diventa Lancia Sales Director. Con l'avvento di Fca diventa Owned Dealer Director e successivamente Rent a Car & Used Car Sales Manager per la Regione Emea. Nel 2016 entra a far parte del Gruppo Fca Bank, assumendo il ruolo di Direttore Marketing e Business Development in Leasys, società che oepra nel settore del noleggio a lungo termine tra le prime in Europa.