A Mandy Zhang vendite, marketing e assistenza globali Smart

Il consiglio di amministrazione di Smart Automobile Co Ltd ha annunciato la nomina di Mandy Zhang a vicepresidente con responsabilità delle vendite globali, del marketing e dell'assistenza post-vendita della marca controllata pariteticamente da Mercedes e Geely.

Con il rinnovamento completo del marchio, dei prodotti e del modello di business, Smart - focalizzata su tecnologie completamente elettriche - lavora costantemente per garantire una crescita di alta qualità nel mercato globale.

Mandy Zhang succederà a Daniel Lescow che aveva in precedenza la responsabilità delle vendite globali, del marketing e del post-vendita (e che assume un nuovo incarico all'interno di Mercedes-Benz Group AG) e ricoprirà anche la posizione di presidente del consiglio di sorveglianza di Smart Europe GmbH, supervisionando le operazioni nel mercato globale.

Entrata in Mercedes più di 20 anni fa Mandy Zhang ha ricoperto posizioni dirigenziali in diversi marchi internazionali e ha accumulato una ricca esperienza nei settori delle partnership multinazionali, della strategia aziendale, delle operazioni del marchio, della gestione delle vendite, della gestione del business al dettaglio e della formazione.

"Accolgo con favore l'ingresso di Mandy Zhang, che ha una visione internazionale unita a esperienze locali, nel core management team di Smart. Le tendenze generali di sviluppo del settore stanno fornendo una buona base per lo sviluppo del marchi. Siamo pronti ad accogliere i futuri clienti globali con il nostro marchio, con il prodotto e con il modello di business, tutti rinnovati".