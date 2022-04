Thomas Schäfer, futuro Ceo marca Volkswagen, ne diventa Coo

Thomas Schäfer è stato designato a diventare Ceo della marca Volkswagen a partire dal prossimo primo luglio. In attesa è diventato il nuovo chief operating officer (Coo) del marchio Volkswagen. Schäfer successivamente si unirà anche al consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen come il membro responsabile del brand group 'Volume'.

Ralf Brandstätter - attuale Ceo della marca Volkswagen - resterà in quella posizione fino al 30 giugno, e a partire dal primo agosto 2022 assumerà la responsabilità della divisione Cina all'interno del consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen.

Brandstätter e Schäfer - si legge nella nota dell'azienda - si prepareranno per il passaggio senza interruzioni delle responsabilità di Ceo durante il periodo di transizione da aprile a luglio, con Schäfer che continuerà inizialmente a ricoprire il ruolo di presidente della marca Škoda Auto oltre alla sua funzione di Coo.

Schäfer, laureato in ingegneria meccanica, vanta una vasta esperienza nell'industria automobilistica internazionale. Ha iniziato la sua carriera presso Daimler AG a Stoccarda nel 1994, dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali. E' entrato a far parte del Gruppo Volkswagen nel 2012, inizialmente a capo dell'unità di produzione internazionale del Gruppo, dove ha ricoperto la responsabilità dei progetti CKD e delle trattative su nuovi siti di produzione. Nel 2015 è diventato presidente e amministratore delegato del Gruppo Volkswagen Sud Africa ed è stato responsabile delle attività Volkswagen in Sud Africa e dello sviluppo dei marchi del Gruppo nella regione dell'Africa sub-sahariana. Nell'agosto 2020 Schäfer era stato infine nominato presidente del consiglio di amministrazione di Škoda Auto.