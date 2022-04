Agnès Tesson-Faget nuova product director di DS Automobiles

Agnès Tesson-Faget è stata nominata product director di DS Automobiles, la marca premium di Stellantis sostituendo Marion David che assume un nuovo ruolo all'interno del Gruppo italo francese. Nella nuova funzione riporterà a Béatrice Foucher, Ceo di DS Brand ed entrerà a far parte del comitato esecutivo.

"Vorrei ringraziare Marion David per il lavoro svolto in oltre tre anni nel ruolo di DS product director - ha detto Béatrice Foucher - un periodo durante il quale ha portato a termine il lancio di successo di tre nuovi modelli DS, nonché l'implementazione dell'elettrificazione dell'intera gamma e la creazione di solide basi per continuare lo sviluppo di DS Automobiles in tutto il mondo".

"Sono felice adesso - ha sottolineato Béatrice Foucher - di dare il benvenuto ad Agnès Tesson-Faget nel team esecutivo del marchio. La sua esperienza automobilistica in campi diversi come finanza, marketing e prodotti automobilistici sono tutte risorse per la nostra organizzazione". Dopo essersi diplomata alla HEC Business School nel 1996, la Tesson-Faget ha iniziato la sua carriera all'interno del Groupe PSA presso il marchio Peugeot nel team di gestione dell'internal auditing. Nel 2000 è entrata a far parte della filiale Peugeot Japan come vice del chief financial officer, quindi nel 2003 al dipartimento di controllo per la regione Asia-Pacifico.

Nel 2007 la Tesson-Faget è passata alla gestione delle vendite internazionali per Peugeot come deputy area manager per la Corea e nel 2009 ha assunto il ruolo di market manager per la regione Russia-Ucraina-India, diventando nel 2011 responsabile del reparto CRM del marchio.

Dal 2012 la Tesson-Faget ha ricoperto diversi incarichi all'interno del product management, prima come product project manager della Peugeot 2008 (prima generazione), poi brand project manager per progetti Avanzati nel 2015. Infine nel 2016, brand project manager delle nuove Peugeot 308 e 308 SW .