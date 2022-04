Richard Sadler nuovo Ceo del programma SMMT Industry Forum

Richard Sadler è il nuovo amministratore delegato di SMMT Industry Forum, l'iniziativa varata dalla britannica Society of Motor Manufacturers and Traders per supportare le aziende automobilistiche a migliorare competitività, produttività e competenze.

In questa nuova posizione Sadler prende il posto di Mike Baunton, che torna al ruolo di presidente dell'SMMT Industry Forum dopo aver ricoperto ad interim il ruolo di managing director.

La carriera di oltre 15 anni di esperienza nella produzione automobilistica e nella filiera delle forniture di Sadler è iniziata come apprendista ed è progredita fino a ricoprire posizioni di leadership nella pianificazione della produzione, negli acquisti, nell'ingegneria, nella produzione e nelle operazioni.

È entrato a far parte dell'Industry Forum nel febbraio 2020, come direttore generale - automotive e poi direttore dello sviluppo aziendale nello stesso anno, gestendo il programma National Manufacturing Competitiveness Levels (NMCL) finanziato dal Governo britannico per aiutare i produttori di tutte le dimensioni a comprendere la loro competitività e sviluppare le capacità aziendali specifiche necessarie per aumentare le proprie prestazioni.

L'Industry Forum di SMMT, conta su più di 150 specialisti del settore e negli ultimi due decenni ha fornito più di 400 programmi per migliorare competitività e produttività anche attraverso la formazione di più di 25.000 persone.