Vincent Piquet nuovo direttore finanziario marca Renault

A partire dal primo aprile Vincent Piquet assumerà la posizione di direttore finanziario della marca Renault. In funzione di questo nuovo ruolo Piquet - che era dal gennaio 2021 CFO global sales & marketing della marca Renault - entrerà a far parte del Comitato di Direzione della marca Renault, riportando a Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault ed anche a Thierry Piéton, direttore finanziario del Gruppo Renault.

Quarantasette anni, Piquet si è laureato presso l'ESCP Europe nel 1999 avviando subito dopo la sua carriera professionale come executive audit manager. Nel 2008 ha iniziato un lungo percorso in ambito finanziario nel Gruppo General Electric sia negli Stati Uniti che in Europa. E' entrato a far parte del Gruppo Renault nel 2019 come direttore performance e controllo Europa.