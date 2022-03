Kiersten Robinson nuovo direttore auto passeggeri Ford Blue

Kiersten Robinson, la responsabile senior delle risorse umane di Ford negli ultimi 4 anni, nell'Ovale Blu dal lontano 1995 (quando entrò come rappresentante delle relazioni sindacali in Australia, suo Paese d'origine) è stata nominata direttore generale della redditizia divisione veicoli per famiglie all'interno della nuova struttura Ford Blue dedicata ai modelli con motori termici.

La Robinson è stata nominata contestualmente presidente delle operazioni Ford in Messico e Canada e risporterà per la funzione principale a Kumar Galhotra, presidente di Ford Blue.

Nella posizione che era della Robinson entrerà in Ford a metà maggio - come chief people and employee experience officer - Jennifer Waldo, attualmente vice president della Apple con responsabilità dei 'people business partners' e con precedenti esperienze in General Electric.

Nuova poltrona alla Ford anche per Christopher Smith, che è responsabile delle relazioni politiche e degli affari di governo presso il produttore di gas naturale Cheniere Energy e che in precedenza era stato per 7 anni funzionario nel Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Smith entrerà nell'Ovale Blu il prossimo 4 aprile come chief government affairs officer. di entrambe le divisioni Ford Blue e Ford Model e.