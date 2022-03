Peter Zieringer chief customer officer MercedesBenz Mobility

Peter Zieringer dal prossimo primo aprile entrerà a fare parte del consiglio di amministrazione della Mercedes-Benz Mobility AG nella nuova posizione di chief customer officer. Zieringer è attualmente il responsabile per la regione Europa di questa divisione di Mercedes-Benz che si occupa delle attività di leasing, finanziamento e assicurazioni e in generale dei servizi al cliente. Nella sua nuova funzione nel consiglio di amministrazione, Zieringer riporterà a Franz Reiner, Ceo di Mercedes-Benz Mobility AG e fungerà da interfaccia centrale per l'organizzazione di vendita di auto e furgoni di Mercedes-Benz. Dopo lo spin-off dell'attività dei servizi finanziari degli autocarri e degli autobus Daimler e la focalizzazione sui servizi finanziari e di mobilità per auto e furgoni Mercedes-Benz, in futuro l'azienda guiderà direttamente le 36 filiali nazionali che gestiscono le attività di leasing, finanziamento e assicurazioni per i clienti Mercedes-Benz nei singoli mercati. Parallelamente, all'interno del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Mobility AG è stata creata la funzione di chief customer officer (Cco) affidata appunto a Zieringer. Con questa nuova struttura organizzativa - si legge nella nota dell'azienda - sarà possibile semplificare i livelli di controllo, diminuire la complessità e quindi aiutare anche a implementare iniziative strategiche che fanno parte della trasformazione, in modo più rapido ed efficiente. Ciò vale in particolare per l'espansione dei servizi digitali per i clienti, i prodotti finanziari flessibili e il passaggio ai contratti online. Zieringer è entrato a far parte di Mercedes nel 1993 e dopo aver ricoperto diverse posizioni dirigenziali a livello internazionale, nel 2005 è stato nominato Ceo di Mercedes-Benz Bank in Germania. Nel 2011 è diventato membro del board of management di Daimler Financial Services per la regione Americhe e il Ceo di Mercedes-Benz Financial Services USA. Dal 2019 è membro del board con responsabilità per la regione Europa.