Federico Izzo nuovo direttore Mini Gran Bretagna e Irlanda

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Dal prossimo primo maggio Federico Izzo assumerà in Bmw Group la carica di direttore della marca Mini per il Regno Unito e l'Irlanda, in sostituzione di David George. Laureato in legge (diritto internazionale) alla Università La Sapienza di Roma, Izzo è ben noto nel nostro Paese per avere guidato la marca Mini in Bmw Italia fra il settembre 2013 e il dicembre 2017.

La sua esperienza nell'automotive inizia nel 2004, a Roma, entrando in Mazda Motor Europe dopo alcuni anni nel mondo della pubblicità. Nel 2007 Izzo entra nel Gruppo Bmw prima come sales area manager per l'Italia del Sud e nel 2010 viene nominato Mini brand manager per l'Austria.

Un passaggio successivo vede Izzo diventare nell'agosto 2011 (sempre operando dall'Austria) head of Mini nell'ambito del Gruppo Bmw per l'Europa centrale, meridionale e orientale. Dopo la parentesi della responsabilità Mini in Bmw Italia, Izzo diventa nel 2018 direttore marketing di Bmw per il nostro mercato. Infine nel 2021 la nomina all'attuale posizione di Ceo e direttore generale del Gruppo Bmw per la Repubblica Ceca.

