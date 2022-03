Laurent David direttore performance controllo Gruppo Renault

Laurent David, attuale direttore finanziario delle marche Dacia e Lada, è stato nominato direttore performance controllo del Gruppo Renault e, a interim, anche direttore finanziario della marca Renault. Con questa nomina, che è operativa dal primo marzo, David riporterà a Thierry Piéton, direttore finanziario del Gruppo Renault, e diventa anche membro del comitato di direzione corporate del Gruppo Renault.

David ha 50 anni e si è laureato presso l'Escp. La sua carriera è iniziata nel 2000 come commerciale di Rci Banque, prima di assumere la direzione di Rci Banque Polonia, nel 2001. Successivamente, David ha occupato diverse posizioni in ambito finanziario in Rci e nel Gruppo Renault fino al 2016, quando è stato nominato direttore amministrativo e finanziario di Nissan Europa. Nel 2019 è stato nominato direttore performance e controllo, responsabile delle vendite e regioni.

Successivamente, nel 2021, è diventato direttore finanziario delle marche Dacia e Lada.