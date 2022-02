Hyundai Group, Donckerwolke è 'World Car Person of the Year'

La giuria dei World Car Awards ha nominato Luc Donckerwolke, Executive Vice President per il Design e Chief Creative Officer di Hyundai Motor Group, 'World Car Person of the Year' per il 2022. Il riconoscimento è quello che premia i professionisti del settore automobilistico che hanno dato un contributo particolarmente significativo durante l'anno precedente al premio. I membri della giuria dei World Car Awards, 102 giornalisti provenienti da 33 paesi, hanno identificato come motivazione principale del riconoscimento il ruolo di Donckerwolke nella supervisione della realizzazione di modelli innovativi.

"Nel corso della mia carriera - ha commentato Donckerwolke - ho lavorato per molte aziende e brand e sono orgoglioso del riconoscimento ricevuto dai marchi Hyundai, Kia e Genesis. Sono un autentico riflesso dell'impegno di tutti i dipendenti, rivenditori e partner del Gruppo, che hanno lavorato costantemente per sviluppare una solida gamma di veicoli convincenti e competitivi, in vendita in oltre 200 paesi in tutto il mondo".

I trent'anni di carriera di Donckerwolke come designer automobilistico gli hanno permesso di acquisire esperienza in tutto il mondo lavorando per molti brand automobilistici, tra i quali Bentley, Lamborghini, Skoda, Seat e Audi. È entrato a far parte di Hyundai Motor Group nel 2016 ed è succeduto a Peter Schreyer come Chief Creative Officer nel 2017.