Xavier Kaufman responsabile globale postvendita di VinFast

Il costruttore automobilistico vietnamita VinFast, che ha in atto un intenso programmi di penetrazione commerciale negli Stati Uniti e in Europa, ha nominato Xavier Kaufman vice Ceo dell'azienda, con responsabilità globale per il post-vendita e l'esperienza cliente.

VinFast, va ricordato, sta puntando sulla diffusione nei mercati di esportazione - oltre che in quello interno - di una completa gamma di auto elettriche che sono stat disegnate a Torino da Pininfarina e da Torino Design.

Kaufman, che opererà dalla sede di VinFast di Hanoï, proviene dal Gruppo Renault - dove è entrato nel 1997 - e dove nell'ultima posizione è stato vicepresidente con responsabilità mondo per le operazioni postvendita.

In un intervallo di due anni, tra il 2015 e il 2017, Kaufman ha operato in Cina nell'ambito della jv Dongfeng-Renault Automotive Co sempre nel settore del post-vendita e della soddisfazione cliente. E' laureato alla Università di Aix-Marsiglia III ed è titolare di un master in scienze politiche, economia e finanza rilasciato dall'Institut d'Etudes Politiques di Grenoble.