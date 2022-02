Jens Puttfarcken nuovo responsabile vendite Audi Europa

Dal prossimo primo giugno Jens Puttfarcken diventerà il nuovo responsabile delle vendite di Audi per l'Europa, in sostituzione di Martin Sander, che ha recentemente lasciato la Casa di Ingolstadt per andare a guidare la divisione autovetture di Ford Europa. È laureato in ingegneria alla Università di Stoccarda e successivamente titolare di un dottorato in ingegneria meccanica ottenuto alla Università di Duisburg-Essen.

Puttfarcken (56 anni) ha iniziato il suo percorso professionale a Torino come stagista alla Fiat Auto Spa nel1991, passando poi alla Fiat Automobil Vertriebs GmbH di Heilbron dove ha lavorato fino al 1997 diventando, in passaggi successivi, senior product director. Entrato lo stesso anno in Porsche come regional director sales europe, ha percorso una lunga carriera nella marca di auto sportive fino ad essere nominato nel giugno 2015 Ceo di Porsche Deutschland GmbH e nel giugno 2018 alla sua attuale posizione di Ceo e presidente di Porsche (China) Motors Ltd.