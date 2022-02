Herbert Diess entra nel consiglio sorveglianza di Cariad SE

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Per Herbert Diess, presidente del consiglio di amministrazione di Volkswagen AG, è arrivata la nomina a nuovo membro del consiglio di sorveglianza all'assemblea generale di Cariad SE, la società del Gruppo in cui sono confluite tutte le attività software per i vari brand.

All'interno del consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen, Herbert Diess aveva già assunto la responsabilità del software e della Cariad da Markus Duesmann a partire dal primo gennaio 2022. Contestualmente Hauke Stars e Hildegard Wortmann sono stati nominati ulteriori nuovi membri del consiglio di sorveglianza di Cariad SE.

Hildegard Wortmann è membro del consiglio di amministrazione per le vendite di Volkswagen AG dal febbraio 2022. Inoltre, dal 2019 è membro del consiglio di amministrazione responsabile per le vendite e il marketing di Audi AG. Hauke Stars guida l'IT e l'organizzazione presso Volkswagen AG come membro del Consiglio di amministrazione da febbraio 2022. (ANSA).