Almudena Benedito nuovo Ceo di Gipa, leader nel post vendita

Almudena Benedito è stata nominata nuovo Ceo di Gipa, il colosso dell'analisi e della consulenza nell'aftermarket e nel post vendita automobilistico.

Presente in 30 Paesi, dal 1986 Gipa realizza, con cadenza annuale, osservatori del parco auto circolante e del comportamento degli automobilisti in termini di cura e manutenzione della propria vettura, poi utilizzati da aziende e operatori del settore per definire le proprie strategie.

Prima di entrare in Gipa, nella posizione che era di Eric Devos, la Bendito è stata per oltre 3 anni direttore marketing area Emea di DriV, il gruppo a cui fanno capo i brand Ferodo, Champion, Monroe e Moog. Tra il 2014 e il 2018 ha invece ricoperto prima la carica di direttore marketing per Europa Occidentale e poi quella per tutta l'Europa di Federal-Mogul Motorparts, azienda poi confluita in DriV.

La sua carriera era iniziata nel 1994 in Bosch per poi passare nel 2000 a Matra Automobile, con un lungo periodo di lavoro - dal 2004 al 2012 - presso il colosso Usa Dephi.