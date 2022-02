Stellantis: Paolo Cinti direttore marketing Alfa Romeo

Paolo Cinti è il nuovo Direttore Marketing di Alfa Romeo in Italia. Torinese, 45 anni, dopo una significativa esperienza tra i pionieri dell’E-Commerce, Cinti arriva in FCA ricoprendo incarichi diversi tra marketing, vendite e comunicazione. È del 2007 la sua prima esperienza in Alfa Romeo. Negli ultimi 5 anni matura una significativa esperienza nella Comunicazione, arrivando a guidare la strategia e la pianificazione media di tutti i brand di Stellantis in Italia. Il suo nuovo incarico nella veste di Direttore Marketing di Alfa Romeo è un ritorno guidato dalla passione per il marchio e al tempo stesso una sfida coinvolgente. Le sue competenze automotive a 360 gradi supporteranno il brand in una fase di metamorfosi, tra consolidamento della premiumness e l'ingresso in nuovi segmenti di mercato, a partire dal Tonale che verrà svelato nelle prossime settimane. Paolo Cinti riporta nella sua funzione a Raffaele Russo, Managing Director del brand in Italia.