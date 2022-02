Mini, cambio al vertice dove arriva Stefanie Wurst

BMW Group ha annunciato un cambio al vertice MINI, dove da ieri Stefanie Wurst è alla guida del brand. La Wurst sostituisce Bernd Körber, che ricopriva la carica dall'aprile 2019 e che ora si assume la responsabilità della BMW Product Management e della Connected Company.

Stefanie Wurst è tornata a Monaco di Baviera dopo essere stata CEO di BMW Group Nederland dal settembre 2018 e sotto la sua guida sono stati attivamente promossi numerosi processi legati alla sostenibilità. Tra gli altri, ha avviato con successo il progetto 'Electric City Drive' che è diventato un progetto pilota per circa 100 BMW eDrive Zones in Europa.

A lei spetterà ora il compito di mettere in atto la strategia delineata da Körber per il futuro elettrificato di Mini, che include un riallineamento della gamma di prodotti tra modelli elettrificati e nuove offerte nei segmenti crossover e compatte premium. La produzione di una nuova generazione di modelli completamente elettrici del marchio inizierà nel 2023 e insieme alle strategie automobilistiche, Mini proseguirà sotto la guida di Stefanie Wurst anche nel suo approccio inclusivo e attento alle tematiche sociali, espresso dall'attuale claim 'Mini BigLove'.