Stephen Norman, da sales & marketing Opel al pensionamento

Dopo 45 anni di una carriera di successo in ambito automotive Stephen Norman, responsabile globale vendite e marketing della marca Opel, lascia Stellantis per pensionamento.

Lo sostituisce Florian Huettl che dirigeva le vendite e il marketing ma per i soli mercati europei. Huettl ha lavorato nel settore automobilistico per diversi anni, anche in Stellantis e Renault, e ha maturato esperienze internazionali nel Regno Unito, Francia, Svizzera e Russia.

Norman era diventato nel 2018 Ceo di Vauxhall/Opel in Gran Bretagna e successivamente era passato a gestire vendite e marketing di Opel per tutti i mercati. Dopo aver iniziato come tirocinante presso British Leyland, Norman aveva trascorso più di 7 anni come direttore marketing presso Rover France, prima di un periodo di 8 anni in diverse posizioni dirigenziali presso Volkswagen.

Successivamente Norman era passato in Fiat, diventando tra il luglio 2005 e il luglio 2007 direttore marketing mondo. Dal 2007 al 2014 Norman è stato svp in Renault con responsabilità per il marketing e, a seguire, è entrato in PSA con incarichi di crescente responsabilità fino agli ultimi in ambito Opel.

"Non vedo l'ora di lavorare con Florian Huettl, un esperto di vendite e marketing con una forte esperienza internazionale.

Insieme, continueremo a rafforzare i marchi Opel e Vauxhall e la nostra attività - ha affermato Uwe Hochgeschurtz, Ceo di Opel - L' esperienza di Norman nelle vendite e nel marketing automobilistico non è seconda a nessuno. A nome dell'intero team Opel, vorrei ringraziarlo cordialmente per tutto il suo inestimabile contributo, soprattutto in termini di profilazione del marchio, guida della nostra internazionalizzazione e crescita della quota di mercato".