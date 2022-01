FCA Bank, Luca Caffaro nuovo Chief Financial Officer del Gruppo

Luca Caffaro, dal primo febbraio, succede a Franco Casiraghi in qualità di Group Chief Financial Officer. Riporterà direttamente a Giacomo Carelli, CEO del Gruppo FCA Bank. Caffaro ha iniziato il suo percorso professionale come revisore dei conti in Deloitte Italia (ex Arthur Andersen) nel 1999, per poi entrare a far parte di Fiat Group Automobiles Financial Services nel 2004. Dal 2006, con l'ingresso nel Gruppo FCA Bank, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in Italia e all'estero nell'ambito dei Servizi Finanziari e della mobilità. Dopo essere stato per tre anni Responsabile del Controllo di Gestione del Gruppo FCA Bank, dal 2015 al 2018 ha assunto il ruolo di CFO di Leasys SpA. Nel 2019 si è spostato in Germania per ricoprire il ruolo di CFCO di Ferrari Financial Services, con responsabilità sui mercati di Svizzera, Germania e Inghilterra. È stato poi nominato, nel 2020, Country Manager e amministratore delegato di FCA Capital France (oggi FCA Bank France), per poi tornare in Italia a ricoprire il ruolo di Deputy CFO all'interno del Gruppo.