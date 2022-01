Ad Andreas Dempf vendite e clienti Mobility Solutions Bosch

Bosch ha comunicato che Andreas Dempf assumerà dal prossimo primo febbraio la responsabilità globale per vendite e clienti nell'ambito del settore aziendale Mobility Solutions. Si tratta di una nuova posizione - comunica il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi - che prevede che Dempf riferisce direttamente a Markus Heyn membro del consiglio di gestione di Robert Bosch GmbH e presidente del settore Mobility Solutions da questo gennaio.

"Con la creazione di questa nuova posizione, vogliamo rafforzare il nostro approccio centralizzato al cliente e le vendite interdisciplinari di soluzioni di mobilità - ha commentato Heyn - e questo ci consentirà di rispondere ancora meglio alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti nel settore automobilistico, offrendo loro tecnologie e soluzioni personalizzate contemporaneamente da un unico fornitore".

Andreas Dempf, 52 anni, è laureato in economia aziendale presso l'Università di Stoccarda e vantare molti anni di esperienza in Bosch, dove à entrato 14 anni fa occupandosi inizialmente di sistemi di sicurezza attiva e passiva.

Attualmente è responsabile di diversi importanti key account, nonché delle vendite di primo equipaggiamento in Germania e in altri Paesi europei.