A Matt Becker il settore engineering Jaguar Land Rover

Matt Becker è il nuovo responsabile dell'engineering Jaguar Land Rover, in sostituzione di Mike Cross, che andrà in pensione dopo 37 anni di attività nell'ambito tecnico e dello sviluppo. Becker si unisce al Gruppo JLR dopo un periodo di sette anni presso Aston Martin come chief engineer - vehicle attribute engineering, dove ha supervisionato lo sviluppo del suv DBX, di Vantage e di DB11. In precedenza Becker - che è laureato in ingegneria al Norwich City College ha lavorato per 26 alla Lotus.

Come direttore dell'ingegneria dei veicoli - sia in Jaguar che in Land Rover - Becker dovrà accompagnare la totale reinvenzione di Jaguar, trasformandola in un marchio di lusso completamente elettrico e metterà ia frutto la sua esperienza nei suv di lusso per i prossimi prodotti Land Rover elettrificati.

"Sono entusiasta di dare il benvenuto a Matt Becker nel team Jaguar Land Rover - ha commentato Nick Collins direttore esecutivo dei programmi per i veicoli di JLR - Matt è un ingegnere altamente qualificato ed esperto e ha un'ottima reputazione per la dinamica dei veicoli e l'esperienza ingegneristica. Questa nomina rafforza ulteriormente la nostra capacità di fornire la strategia Reimagine con particolare attenzione alla qualità e alle prestazioni durante tutto il programma del veicolo, dal concept del prodotto fino al lancio e oltre".