Seat, Wayne Griffiths alla presidenza di ANFAC

Il nuovo Presidente dell'Associazione Spagnola di Costruttori di Auto e Camion (ANFAC), per i prossimi due anni, sarà Wayne Griffiths, attuale Presidente di Seat S.A. Griffiths sostituisce José Vicente de los Mozos, membro del comitato esecutivo globale e Presidente di Renault Spagna. Griffiths subentra come presidente ANFAC in un momento di trasformazione del settore attraverso la mobilità sostenibile, elettrificazione e digitalizzazione.

"Assumo la presidenza dell'ANFAC - ha dichiarato Griffiths - in un momento molto importante e storico per l'industria automobilistica in Spagna. Abbiamo davanti a noi molte sfide nei prossimi anni. Il percorso 2020-2040 è chiaro per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione attraverso il rinnovo della flotta e la promozione dell'elettrificazione. In questo senso, vorrei ringraziare José Vicente de los Mozos per il suo lavoro a capo dell'associazione. Il mio obiettivo ora è quello di accelerare su questo piano e di andare avanti al fine di garantire la competitività futura dell'industria automobilistica in Spagna. È tempo di impegnarsi nella trasformazione di questo Paese in un centro della mobilità sostenibile per l'Europa".

La carriera professionale di Wayne Griffiths è sempre stata legata al Gruppo Volkswagen. Nel 1989 ha iniziato la sua carriera professionale in AUDI AG a Ingolstadt e, dopo due anni in SEAT S.A. (1991-1993), è tornato nel brand Tedesco, dove ha ricoperto varie posizioni di responsabilità nella divisione commerciale di diversi mercati. Nel 2016 è stato nominato Vicepresidente Commerciale di SEAT S.A. ed è stato uno dei fondatori del brand CUPRA. Da ottobre 2020, Griffiths è Presidente di SEAT S.A.