Robert Frittrang nuovo direttore stabilimento Bmw Eisenach

Dal prossimo primo marzo Robert Frittrang, che è attualmente responsabile del controllo della produzione, dell'ingegneria dei sistemi, della manutenzione e del miglioramento presso lo stabilimento Bmw Group di Monaco, assumerà la carica di nuovo direttore del complesso industriale di Eisenach.

In questa posizione Frittrang succederà ad Alexander Eras - che a sua volta assumerà la carica di head of painted bodies presso lo stabilimento di Lipsia - anche come amministratore delegato della struttura della Bmw Fahrzeugtechnik GmbH. Nel suo ruolo di direttore a Eisenach, Alexander Eras ha supervisionato la più grande espansione dello stabilimento dalla sua fondazione, nel 1992. Frittrang è laureato ed ha conseguito un master in ingegneria meccanica. Da quando è entrato a far parte del Bmw Group nel 1995, ha ricoperto diversi ruoli in vari stabilimenti, inclusi tre anni come direttore dello stabilimento di Chennai, nel sud dell'India.

Bmw Fahrzeugtechnik GmbH è partner di tutti gli stabilimenti automobilistici del Gruppo di Monaco, e la sua tecnologia di taglio laser di ultima generazione conferisce alle pareti laterali, ai pannelli del tetto e ai cofani di ogni Bmw, Mini e Rolls-Royce la loro forma caratteristica.