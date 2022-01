Thierry Lonziano nuovo direttore marchio Peugeot in Italia

Importante novità nella squadra Stellantis che opera nel nostro Paese. Dall'inizio di gennaio Thierry Lonziano è il nuovo direttore del marchio Peugeot in Italia, in sostituzione di Salvatore Internullo. Nella nuova posizione Lonziano - che era da quattro anni global marketing & communication director di Peugeot - risponde gerarchicamente a Santo Ficili, Stellantis country manager Italy. Nato a Cagnes sur Mer, in Francia 50 anni fa, Lonziano è sposato ed ha 2 figli. Appassionato di rugby ed amante del Bel Paese, deve il suo cognome alle origini italiane dei nonni paterni. Ha completato gli studi alla Rouen Business School ed è entrato in Groupe PSA nel 1994.

Nel corso degli anni Lonziano è andato a ricoprire ruoli sempre più importanti in ambito commerciale, marketing e comunicazione. Dalle flotte alla direzione della filiale Peugeot di Sesto San Giovanni, fino ad entrare in Banque PSA Finance a Milano, come direttore vendite.

Ha poi ricoperto dal 2011 il ruolo di direttore marketing di Peugeot Italia, fino a quando non è stato chiamato a dirigere il marketing del Leone di un Paese importante come la Francia.

Una crescita che l'ha visto poi approdare alla guida del Marchio Peugeot in Belgio e Lussemburgo fino a quando, nel gennaio 2018, è stato nominato direttore marketing e comunicazione Peugeot mondo, gestendo in prima persona la transizione elettrica del brand.