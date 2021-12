Timo Resch responsabile vendite e marketing di Bmw M GmbH

Dal prossimo primo gennaio Timo Resch sarà il responsabile delle attività di vendita e marketing di Bmw M GmbH. In precedenza Resch ha ricoperto la stessa funzione per Bmw Motorrad e in Bmw M GmbH succederà a Thomas Felbermair, che ricopre questo incarico dal luglio 2019 e lascerà l'azienda a fine anno su sua richiesta.

Resch che ha lavorato per il Bmw Group nella divisione auto e in quella moto dal 2014, è stato head of product management per i modelli X5, X6 e X7, nonché per la Serie 7 e la Serie 8 prima di entrare in Bmw Motorrad nel maggio 2017. Il suo posto sarà preso da Alexander W. Wehr che ha iniziato a lavorare in Bmw Group nel 1997 e di recente è stato presidente e Ceo di Bmw Group Latin America guidando le filialiin Messico, Brasile e Argentina.

Tra le altre nuove nomine nel management di Bmw sono segnalare quella di Hans-Peter Kemser che dirigerà la fabbrica di Debrecen, in Ungheria, attualmente in costruzione. In questo momento Kemser dirige la fabbrica di Leipzig e quando lascerà questa posizione sarà sostituito da Petra Peterhänsel che dirige la sezione Carrozzeria alla più grande fabbrica europea del Gruppo, quella di Dingolfing.