Alison Jones nominata 82mo presidente della britannica SMMT

La Society of Motor Manufacturers and Traders che da 119 anni raggruppa le aziende che producono e commercializzano automobili in Gran Bretagna sarà guidata dal prossimo primo gennaio 2022 da Alison Jones, senior vice president di Stellantis e country manager Uk per i brand Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Jeep e Alfa Romeo.

Alison Jones, 82mo presidente di SMMT e prima donna a ricoprire questa carica nella lunga storia dell'associazione, sostituirà l'uscente George Gillespie, presidente di Horiba MIRA che ha completato il suo mandato straordinario di tre anni, che era stato prolungato in piena pandemia da Covid.

Prima di essere nominata senior vice president di Stellantis e country manager Uk nel marzo di quest'anno, la Jones era entrata nel Gruppo PSA nel febbraio 2019 dopo una esperienza nel Gruppo Volkswagen di ben 21 anni. E' attualmente anche vice president dell'Institute of Customer Service, ruolo che ricopre dal 2013, in rappresentanza del settore Automotive.