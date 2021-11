Jochen Hanebeck da aprile 2022 nuovo Ceo di Infineon

Jochen Hanebeck dal primo aprile 2022 sarà il nuovo Ceo di Infineon, il colosso tedesco dei semiconduttori (quasi 47mila dipendenti e 8,567 miliardi di euro di fatturato nel 2020) al posto dell'uscente Reinhard Ploss che gestiva l'azienda dal 2022. Lo ha deciso il consiglio di sorveglianza dell'azienda, proponendo un contratto che secondo la stampa tedesca durerà fino al marzo del 2027.

Nato nel 1968 Hanebeck è membro dell'Infineon Executive Board dal 2016 ed è attualmente COO con responsabilità per produzione, acquisti, catena della fornitura e qualità.

Laureato in ingegneria elettronica alla RWTH Aachen University Hanebeck è entrato in Infineon nel 1999 cioè o stesso anno in cui la filiale dei semiconduttori si è separata da Siemens AG (dove lavorava dal 1997) creando la Infineon Technologies.

L'attività di Infineon - si legge sul magazine Automobilwoche - è in forte espansione durante la crisi dei chip. Nell'ultimo anno fiscale, l'utile di Infineon è più che triplicato, raggiungendo 1,17 miliardi di euro, ed è stato raggiunto il fatturato più alto nella storia dell'azienda.