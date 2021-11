Matthew Hole nuovo Cto ed head electrification di Morgan

Matthew Hole è stato nominato chief technical officer e responsabile - in un ruolo che non esisteva prima - dell'elettrificazione di Morgan Motor Company. Hole succede a Graham Chapman che è stato nominato chief operations officer, rafforzando ulteriormente il team di leadership di Morgan per il futuro e con il preciso intento di abbracciare pienamente la transizione elettrica.

Matthew è laureato alla Oxford Brookes University e proviene dallo specialista Drive System Design con sedi a Leamington Spa (Gb) e Detroit (Usa). Entra in Morgan con effetto immediato, riportando direttamente a Steve Morris, Presidente e Ceo.

Prima di entrare in Drive System Design nel 2011, Hole è stato direttore tecnico delle MH Ltd e consulente della Antonov.

Dal 2007 al 2009 ha lavorato al Technical Centre della SAIC Motor UK, a cui era arrivato dopo esperienze nel settore dei compositi in Airbus e Romax Technology.