Holger Scherr Ceo Jv cinese Beijing Foton Daimler Automotive

(Holger Scherr sarà dal prossimo 1 dicembre il nuovo presidente e Ceo della joint venture cinese Beijing Foton Daimler Automotive Co (BFDA) fin qui guidata da Kelley Platt che, dopo 30 anni di lavoro nel Gruppo tedesco, andrà in pensione. BFDA costruisce in Cina veicoli pesanti con il brand Auman a cui si aggiungerà in un futuro una gamma di veicoli Mercedes-Benz destinati a quell'importante mercato.

Laureato in ingegneria alla Università di Stoccarda e titolare di un dottorato alla Technical University di Monaco, Scherr ha iniziato il suo percorso professionale alla Siemens e alla McKinsey, entrando in Daimler nel 2003, come responsabile del progetto di ristrutturazione del settore truck. Dal 2005 al 2006 ha guidato lo sviluppo della gamma cinese Mercedes-Benz Zetros special truck e dopo una esperienza in varie aree R&D per i truck, Scherr, dal 2009, è diventato responsabile per la logistica globale (truck, auto, van e bus) di Daimler AG.

Successivamente è diventato head of supply chain e supplier management per la fabbrica di veicoli industriali di Wörth in Germania, la più grande al mondo. Nel 2016 Holger Scherr si è trasferito a Beijing diventando il responsabile del progetto Mercedes-Benz truck localization & business building.