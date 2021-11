Stefan Hartung nuovo presidente del Cda di Bosch

Dal primo gennaio Stefan Hartung prenderà il posto di Volkmar Denner alla guida del colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi Bosch. Hartung, 55 anni, è presidente di Mobility Solutions, quindi responsabile del più grande settore di attività dell'azienda, e succederà a Denner come presidente del Cda. Hartung si unirà come partner anche alla Robert Bosch Industrietreuhand KG, la società in accomandita di cui fanno parte membri della direzione, pensionati, rappresentanti della famiglia Bosch e personalità del mondo economico. Hartung è in Bosch da 17 anni e membro del consiglio di amministrazione dal 2013. Dal 2019 è presidente di Mobility Solutions.

In precedenza, l'ingegnere meccanico con un dottorato in ingegneria è stato a capo dell'Energy and Building Technology e Settori di attività della tecnologia industriale, tra gli altri.

Grazie alle precedenti posizioni dirigenziali presso Power Tools e BSH Hausgerate, Hartung ha anche una vasta esperienza nel Gruppo e conosce l'intero portafoglio di prodotti e servizi in tutti i settori di attività.

Come si legge in un articolo pubblicato sul magazine aziendale Bosch Zunder, Denner (64 anni) tornerà alla ricerca dopo 36 anni di servizio in Bosch, di cui quasi dieci anni passati come Ceo. Denner, membro del Board of Management dal 2006, diventerà Scientific Advisor di Bosch nel campo emergente della tecnologia quantistica e continuerà a partecipare come ospite alle riunioni dell'Industrie treuhand KG.

Denner è sempre stato interessato a trasformare i risultati della ricerca scientifica innovativa in stateoftheart sviluppo tecnico a beneficio dell'umanità. Tra le altre cose, ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo della tecnologia dei sensori MEMS. Gli azionisti e il consiglio di sorveglianza hanno ringraziato Denner per il grande successo nel suo lavoro. "Il consiglio di sorveglianza ha un grande debito di gratitudine verso Volkmar Denner per la sua leadership economicamente vincente e tecnologicamente lungimirante dell'azienda - ha detto Franz Fehrenbach, presidente della Robert Bosch GmbH - Volkmar Denner ha tracciato la rotta per l'ulteriore orientamento di Bosch in termini di sostenibilità e ha preparato il Gruppo per il futuro digitale. Sotto la sua guida, Bosch è diventata la prima azienda industriale a emissioni zero al mondo e un precursore internazionale nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'IoT".