Gregorio Borgo presidente sales e marketing Yokohama Europe

Gregorio Borgo è il nuovo presidente di Yokohama Europe con responsabilità delle attività di vendita e marketing in questa regione. Borgo - che succede nella posizione a Hiroyuki Shioiri nuovo presidente di Yokohama Europe GmbH - proviene da Prometeon Tyre Group dove era Con dal 2018.

Nato a Torino nel 1964, Borgo è laureato in Scienze Politiche ed Economiche. Entrato in Pirelli nel 1992, ha ricoperto diversi ruoli, in particolare nelle aree marketing e commerciale.

Nella sua lunga carriera nel Gruppo ha lavorato nelle business unit Car e Truck, ed ha ampliato la sua esperienza presso la sede Pirelli a Milano e a livello internazionale, in Nord America, Giappone e Cina. Nel 2011 è stato nominato Ceo di Pirelli Asia Pacifico.

"Con la nomina di Borgo al ruolo di presidente europeo di Yokohama per vendite e marketing - ha dichiarato Hiroyuki Shioiri - siamo convinti di avere il leader giusto per raggiungere i nostri obiettivi nel mercato europeo".