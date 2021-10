Frank Van Meel nuovo Ceo della divisione Bmw M GmbH

Frank Van Meel torna in Bmw come Ceo della divisione M GmbH dedicate ai modelli ad altre prestazioni, a tre anni dal suo passaggio dalla Casa di Monaco alla Rolls-Royce.

Assumerà il nuovo ruolo dal prossimo primo novembre, prendendo il posto di Markus Flasch che è stato destinato ad un nuovo importante ruolo all'interno dell'azienda.

Van Meel è stato recentemente responsabile della Bmw iX e della prossima Bmw Serie 7 elettrica e porterà quindi la sua esperienza e conoscenza dei veicoli elettrici alla divisione M.

Laureato in ingegneria meccanica alla Technical University di Berlino, Van Meel ha iniziato la sua carriera in Continental nel 1994 ed è poi entrato in Audi nel 1996 dove ha ricoperto incarichi di crescente reponsabilità fino a diventare nel 2012, per due anni, managing director di Quattro GmbH.