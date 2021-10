Christian Mastro direttore marketing Automobili Lamborghini

Christian Mastro è il nuovo direttore marketing di Automobili Lamborghini, dove rientra chiamato da Stephan Winkelmann dopo aver lavorato, sempre a fianco di Winkelmann in Bugatti dove per tre anni e mezzo ha fatto parte del consiglio di amministrazione con responsabilità delle aree sales, marketing, after sales e licensing della Casa di Molsheim.

Mastro lavora nel settore automobilistico dal 1994. Dopo gli incarichi con Volvo Auto Italia. e Honda Automobili Italia, è entrato in Lamborghini nel 2004. Inizialmente, è stato area manager per l'Europa presso la sede a Sant'Agata Bolognese. Nel 2009 è stato assegnato a Pechino, dove ha costruito un nuovo ufficio per Lamborghini ed è diventato direttore generale responsabile della regione Asia-Pacifico.

È tornato in Italia nel 2013 per assumere l'incarico di regional manager responsabile delle attività di vendita e marketing di Lamborghini in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Nel 2018 il passaggio alla Casa di Molsheim come membro del consiglio di amministrazione di Bugatti Automobiles SAS e Bugatti International SA con responsabilità per sales, marketing, after sales e licensing. Durante la sua permanenza a Molsheim, il marchio ha raggiunto record un anno dopo l'altro.

"Con la sua esperienza e la sua straordinaria conoscenza della scena delle auto sportive Mastro - afferma Stephan Winkelmann - ha dato un contributo importante alla storia di successo di Bugatti negli ultimi anni. Conosco Christian da molti anni e apprezzo la sua profonda comprensione delle esigenze dei clienti nel settore del lusso. Ecco perché sono più che felice di continuare a lavorare con lui in Lamborghini".