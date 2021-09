GM: David L.Strickland direttore Global regulatory affairs

David L.Strickland, attualmente direttore del personale del comitato del Senato degli Stati Uniti per commercio, scienza e trasporti, sarà dal prossimo primo ottobre il nuovo vicepresidente di General Motors con responsabilità per i Global regulatory affairs. Strickland riporterà a Omar Vargas, vicepresidente di GM e responsabile della politica pubblica globale. Già amministratore delegato della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) nell'amministrazione Obama dal 2010 al 2014, Strickland sostituisce in GM Bob Babik, che ha deciso di ritirarsi a partire dal 1.gennaio 2022, dopo 20 anni di servizio.

Nel suo nuovo ruolo, Strickland guiderà un team responsabile della collaborazione con le agenzie di regolamentazione a livello locale, statale, nazionale e internazionale su questioni che interessano GM e l'industria automobilistica.

Strickland ha lavorato negli affari governativi e nella regolamentazione negli ultimi 25 anni. Ha iniziato a lavorare direttamente su questioni relative ai trasporti e all'industria automobilistica nel 2001, quando è entrato per la prima volta nel Senato degli Stati Uniti come consulente senior per il sottocomitato per la protezione dei consumatori.

Dopo il periodo trascorso come Ceo in NHTSA, ha lavorato presso Venable LLP come partner occupandosi della pratica della privacy e della sicurezza dei dati dell'azienda, concentrandosi sulla politica dei veicoli connessi e automatizzati.

Nel 2019 è tornato al Senato come direttore del personale per la presidente Maria Cantwell. E' laureato in Scienze della comunicazione e scienze politiche presso la Northwestern University e in giurisprudenza presso la Harvard Law School.