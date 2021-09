Renault, Jana Striezel è nuovo direttori Acquisti del band

A partire dal primo ottobre, Jana Striezel entra a far parte del Gruppo Renault come direttore Acquisti della marca Renault ed Alliance Global Director Acquisti per l'Europa.

Jana Striezel, che sarà un membro del comitato di direzione di Renault, riporterà gerarchicamente al direttore generale di Apo (Alliance Purchasing Organization), Gianluca de Ficchy, e funzionalmente a Luca De Meo, direttore generale del gruppo Renault e direttore generale della marca Renault.

Jana Striezel, 44 anni, ha studiato diritto ed economia presso l'Università di Bayreuth, in Germania e si è laureata presso la facoltà di diritto dell'Università di Yale, negli Stati Uniti.

Ceo di For-Med e, successivamente, partner di Freshfields Bruckhaus Deringer, Jana Striezel è entrata nel Gruppo Volkswagen nel 2014 come responsabile del dipartimento Antitrust. Nel 2017, ha iniziato a gestire il gruppo di lavoro incaricato di ridurre le emissioni inquinanti a livello mondiale. Due anni dopo, è nominata direttore esecutivo Acquisti Componenti Esterni del Gruppo Volkswagen e della marca Volkswagen.