A Luca Valle Fuin comunicazione brand e prodotto Toyota

Toyota Italia annuncia delle novità organizzative nel team della comunicazione e relazioni esterne.

Il reparto diretto da Andrea Saccone communication & external affairs general manager, aggiorna la sua organizzazione con due importanti novità.

Luca Valle Fuin entra a far parte del team con la responsabilità della gestione della comunicazione del brand e prodotto Toyota sostituendo Sony Di Pietro assegnata ad un nuovo incarico nel reparto marketing di Toyota Motor Europe.

In Toyota dal 2016, Valle Fuin è laureato in economia alla Università Luiss Guido Carli ed è titolare di un master of science alla Erasmus School of Economics. In azienda ha ricoperto vari ruoli nel marketing e nelle vendite e sarà ora il punto di contatto per la comunicazione della gamma Toyota riportando a Riccardo Taglioni brand & product communication senior manager, che continua a coordinare le attività di ufficio stampa del Gruppo, Toyota e Lexus.

Luca Riso, si unisce al team per rafforzare la comunicazione relativa all'offerta di servizi di mobilità e al brand Kinto un settore di business che sta assumendo una rilevanza crescente all'interno del Gruppo Toyota. Riso è in Toyota dal 2005 ed ha già ricoperto in azienda diversi ruoli sia in Italia che presso l'headquarter di Toyota Europe a Bruxelles. Riporterà a Sabrina Caputi communication & external affairs senior manager che continua a coordinare le attività di comunicazione corporate del Gruppo Toyota in Italia. (ANSA).