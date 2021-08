Daniel Ninivaggi nuovo Ceo dell'americana Lordstown Motors

Daniel Ninivaggi è il nuovo Ceo di Lordstown Motors, la startup con sede in Ohio che specializzata in pick-up elettrici. Ninivaggi prende il posto del fondatore ed ex Ceo Steve Burns che ha lasciato l'azienda in giugno che - secondo diverse fonti - era sull'orlo di un collasso finanziario.

Ora la società di pick-up elettrici si è assicurata 400 milioni di dollari in nuovi finanziamenti dalla Yorkville Advisors Global LP, cosa che ha consentito il completamento del reparto stampaggio. Lordstown sta eseguendo i test preliminari in vista della produzione, prevista per il prossimo autunno.

Ninivaggi, che ha guidato Federal Mogul Holdings quando è stata venduta a Tenneco Inc. nel 2018, era attualmente presidente del consiglio di amministrazione di Garrett Motion Inc, azienda che produce turbocompressori. Ha anche ricoperto ruoli con Ichan, Motorola Mobility, Navistar International e Hertz Global Holdings.

È laureato alla Columbia University in the City of New York, è titolare di un MBA in finanza della University of Chicago ed un dottorato in legge ottenuto alla Stanford Law School.