Magnus Östberg responsabile sistema operativo MB.OS Mercedes

Dal prossimo primo settembre Magnus Östberg entrerà come chief software officer in Mercedes-Benz assumendo la responsabilità del sistema operativo MB.OS. Nella sua nuova posizione Östberg sostituirà parzialmente le funzioni di Sajjad Khan - chief technology officer e membro del board di Mercedes-Benz AG, con responsabilità per il settore connectivity, autonomous, shared & services, and electric (CASE) - che lascia su sua richiesta l'azienda per intraprendere nuove attività imprenditoriali.

Östberg, nato 48 anni fa in Svezia, proviene dl fornitore automotive Aptiv dove come vice president software platform & system era responsbile della architettura ADAS Satellite fornita a diversi costruttori di auto. L'importanza della nuova posizione di Östberg - si legge nella nota di Daimler - è data dal fatto che riporterà direttamente sia a Markus Schäfer, membro del board del Gruppo Daimler AG con responsabilità per la ricerca e chief operating officer di Mercedes-Benz AG, sia al Ceo di Daimler AG e di Mercedes-Benz AG, Ola Källenius.

Con la creazione della posizione di Östberg - spiega nel suo comunicato l'azienda - le attività di ricerca e sviluppo in precedenza in carico a Khan saranno re-allineate esclusivamente come parte della strategia elettrica di Mercedes-Benz. In particolare l'offensiva elettrica sarà gestita dal dipartimento guidato da Markus Schäfer mentre le altre funzioni e l'attuale organizzazione CASE saranno integrate nelle corrispondenti funzioni di linea.

Laureato alla Chalmers University of Technology di Gothenburg, e titolare di un master in ingegneria elettrica, Östberg ha iniziato la sua carriera nell'industria automotive alla Mecel, una società di consulenza nei settori dei software e della tecnica, a cui hanno fatto seguito posizioni di crescente responsabilità manageriale alla Delphi in Germania e negli Stati Uniti, sempre nell'ambito del software auto, dell'infotainment e della telematica.