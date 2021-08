Mary Aufdemberg direttore prodotto mercato Daimler Trucks NA

Mary Aufdemberg, attualmente direttore generale e presidente di Daimler Trucks Remarketing (DTR), è stata nominata nuovo direttore generale della strategia di prodotto e dello sviluppo del mercato di Daimler Trucks North America (DTNA).

Succede a Kary Schaefer che passa a un nuovo ruolo di ingegnere capo, per i sistemi di cabina e l' ingegneria dell'intero veicolo sempre in ambito DTNA che, va ricordato, è il principale produttore di autocarri pesanti del Nord America e progetta, produce e commercializza veicoli con li brand Freightliner, Western Star e Thomas Built Buses. Laureata in marketing presso la University of Illinois e titolare di un MBA in International Marketing & Finance presso la DePaul University, la Aufdemberg è entrata in Daimler nel 2004, lavorando nei servizi finanziari per una filiale, prima di entrare in DTNA nel 2008 come responsabile del centro di formazione e marketing presso Thomas Built Buses.

Nel 2012, alla Aufdemberg è stato assegnato il ruolo di direttore per il marketing di prodotto in ambito Freightliner. È entrata a far parte di Daimler Trucks Remarketing nel 2017 come direttore delle acquisizioni e delle operazioni ed è stata promossa al ruolo di direttore generale e presidente nel 2019.

Sotto la guida di Aufdemberg, DTR ha intrapreso un'aggressiva strategia di crescita per il marchio SelecTrucks, che ha aggiunto 11 sedi durante il suo mandato.