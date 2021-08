Andrea Baldi nuovo Ceo di Automobili Lamborghini America

Nuovi cambi organizzativi nel dipartimento Marketing & Sales di Automobili Lamborghini. Andrea Baldi è nominato Chief executive officer della Regione America, e succede ad Alessandro Farmeschi, che torna al quartier generale di Sant'Agata Bolognese. Francesco Cresci è nominato direttore della Regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), posizione precedentemente coperta da Andrea Baldi.

Andrea Baldi, nel suo nuovo incarico come Ceo di Automobili Lamborghini America, assume piena responsabilità commerciale nel continente americano, in particolar modo degli Usa, primo mercato della Casa del Toro. Laureato in Ingegneria gestionale, inizia la sua carriera in Ducati Motor Holding, fino ad assumere nel 2008 la responsabilità delle vendite per la Regione Asia Pacifico, basata a Shanghai. Nel 2010 entra a fa parte della squadra Lamborghini in qualità di Head of South East Asia and Pacific, stabilendosi a Singapore. Dagli incarichi in Asia passa a direttore della regione Emea da aprile 2018 a oggi.

Francesco Cresci, nuovo Emea Director, è laureato in Scienze della Comunicazione e ha conseguito un Master in Business Administration. Entra in Lamborghini nel 2006 dove ricopre diverse posizioni con crescente responsabilità, fino alla nomina ad Area Sales Manager di Middle East e Africa.