Elena Cortesi a capo comunicazione Jeep, Ram e Dodge

Elena Cortesi è stata nominata Communication Manager per i marchi Jeep, Ram e Dodge nell'area Enlarged Europe di Stellantis. Riporterà direttamente ad Antonella Bruno, Head of Jeep Brand Enlarged Europe, e a Domenico Gostoli, Head of Ram and Dodge Brands Enlarged Europe in Stellantis.

In coordinamento con i Brand, il Leadership Team regionale e con il team globale, Elena Cortesi si occuperà di sviluppare e mettere in atto strategie di comunicazione, programmi, contenuti e metriche a supporto dell'espansione e del processo di elettrificazione dei brand nella regione europea e in tutto il mondo.

All'interno del Gruppo, Elena Cortesi ha precedentemente ricoperto il ruolo di New 500 Launch Team Manager, con la responsabilità di curare il lancio della Nuova 500, primo modello full electric del marchio Fiat.