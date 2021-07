Marcus Osegowitsch è il nuovo Ad di Volkswagen Group Italia

Massimo Nordio, nuovo vice president group government relations and public affairs per l'Italia, passerà il primo agosto il 'testimone' nella posizione di amministratore delegato all'austriaco Marcus Osegowitsch che dal gennaio 2011 ricopriva la carica di Volkswagen Group representative Russia & CIS e general director Volkswagen Group Russia. Osegowitsch, 53 anni, si è laureato in ingegneria Elettronica all'Università Tecnica di Monaco e ha conseguito un MBA presso la London Business School. Dopo diversi incarichi internazionali in ambito industriale e consulenziale, Osegowitsch ha fatto il proprio ingresso nel Gruppo Volkswagen nel 2006, a capo della pianificazione strategica e dello sviluppo dei progetti presso il Centro Ricambi Originali di Kassel (Germania).

Nel 2007 è stato nominato direttore della Group Supply Chain e nel 2010 si è trasferito presso Volkswagen Group Russia come managing director sales. Nel gennaio di 10 anni fa la promozione a Volkswagen Group representative Russia & CIS e general director Volkswagen Group Russia.

"Volkswagen Group Italia ha una storia di successo e una posizione solida nel mercato - ha commentato Osegowitsch - e il lavoro svolto negli ultimi anni ha creato le basi per continuare a recitare un ruolo da protagonisti nella nuova era della mobilità. Il team, la costante ottimizzazione dei processi e l'integrità sono gli elementi centrali nella mia visione. Farò del mio meglio per far crescere ulteriormente l'azienda, con una strategia improntata sullo sviluppo di nuovi modelli di business legati alla profonda trasformazione del settore".

Fondata nel 1954 da Gerhard Richard Gumpert con il nome Autogerma SpA, nel corso degli anni Volkswagen Group Italia SpA - che ha sede a Verona - si è affermata come realtà di rilievo nel panorama automobilistico, ottenendo risultati prestigiosi che la collocano tra le prime 20 Società in Italia per fatturato e leader delle Case automobilistiche estere.