Ad Amel Boubaaya marketing e comunicazione Bentley Europe

Bentley Motors ha annunciato la nomina di Amel Boubaaya a head of marketing and communications for Europe. Amel sostituisce Caren Jochner che ad aprile è diventata head of global brand experience di Bentley e riporterà nella nuova posizione congiuntamente a Balazs Rooz, direttore regionale, Europa e a Wayne Bruce, direttore della comunicazione.

Nel suo nuovo ruolo, Amel sarà responsabile di tutte le attività di marketing e comunicazione per Bentley in Europa. Con sede a Monaco di Baviera, la Regione copre 35 Paesi con 70 rivenditori e rappresenta circa il 20% delle vendite globali totali e il terzo del fatturato di Bentley Amel si unisce a Bentley dopo aver trascorso 15 anni nell'ambito delle PR e comunicazione automotive, più recentemente come responsabile delle pubbliche relazioni per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa di McLaren Automotive. In precedenza aveva lavorato nel dipartimento della comunicazione sia per Infiniti Europe che per Renault Sport Technologies.