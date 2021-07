Lennard Hoornik chief commercial officer Jaguar Land Rover

Lennard Hoornik è il nuovo chief commercial officer di Jaguar Land Rover con il preciso compito di guidare l'innovazione all'interno dei due marchi e a realizzare il potenziale della strategia 'Reimagine' dell'azienda.

Nella sua posizione Lennard sarà responsabile di tutte le attività di vendita e marketing globali dei marchi Jaguar e Land Rover e il suo ruolo includerà anche il posizionamento del marchio, la pianificazione del prodotto attuale e futuro, la gestione delle relazioni con i clienti, le comunicazioni di marketing, le strategie di brand experience, le vendite globali e il servizio clienti Lennard - che entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di JLR - proviene da 8 anni di esperienza presso il colosso dell'high tech per la casa Dyson e in precedenza ha ricoperto ruoli senior in Sony, Sony Ericsson e HTC. Lennard succede a Felix Bräutigam, che ha deciso di lasciare Jaguar Land Rover.